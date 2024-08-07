Стало известно, сколько Россия заработала на продаже нефти и газа с начала года

Доходы российского бюджета от продаж нефти и газа за январь — июль составили 6,8 трлн рублей, что на 61,6% превышает прошлогодний показатель. Об этом свидетельствует информация на сайте Минфина РФ.

Рост поступлений в бюджет от экспорта углеводородов связан, в первую очередь, с подорожанием российской нефти, отметили в ведомстве.

«В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в сообщении.

Всего по итогам первых семи месяцев доходы федерального бюджета России выросли на 35,9% год к году и составили 19,75 трлн рублей. Расходы достигли 21,11 трлн рублей (+23,3%).

До этого сообщалось, что поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» выросли в 1,4 раза.

Ранее Китай заметно нарастил импорт природного газа.