Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Россия заработала на продаже нефти и газа с начала года

Нефтегазовые доходы России с начала года выросли более чем на 60%

close
100%
AP

Доходы российского бюджета от продаж нефти и газа за январь — июль составили 6,8 трлн рублей, что на 61,6% превышает прошлогодний показатель. Об этом свидетельствует информация на сайте Минфина РФ.

Рост поступлений в бюджет от экспорта углеводородов связан, в первую очередь, с подорожанием российской нефти, отметили в ведомстве.

«В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в сообщении.

Всего по итогам первых семи месяцев доходы федерального бюджета России выросли на 35,9% год к году и составили 19,75 трлн рублей. Расходы достигли 21,11 трлн рублей (+23,3%).

До этого сообщалось, что поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» выросли в 1,4 раза.

Ранее Китай заметно нарастил импорт природного газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами