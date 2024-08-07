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Минфин оценил дефицит бюджета России

Минфин: дефицит бюджета России за семь месяцев составил 1,36 трлн рублей

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Depositphotos

Дефицит российского бюджета за январь — июль, по предварительной оценке, составил 1,36 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Для сравнения: дефицит федерального бюджета РФ за аналогичный период 2023 года составил около 2,6 трлн рублей.

Доходы казны по итогам первых семи месяцев выросли на 35,9% в годовом выражении и составили 19,75 трлн рублей. Расходы за период увеличились на 23,3% и достигли 21,11 трлн рублей.

До этого стало известно, сколько получил российский бюджет от налогов за полгода. По итогам января — июня поступления выросли на 31% и составили 26,9 трлн рублей. В Федеральной налоговой службе прогнозируют выполнение бюджета в 2024 году.

На днях Минфин РФ сообщил о планах потратить ₽24,65 млрд на пополнение золотовалютных резервов страны.

Ранее эксперт рассказала, как бизнесу минимизировать риски от повышения налога на прибыль.

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