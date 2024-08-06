Минэнерго США ухудшило оценки стоимости Brent и WTI

Управление энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) скорректировало прогнозы цен на нефть, понизив ожидания на текущий и следующий годы. По новым оценкам, средняя стоимость североморской нефти Brent в 2024 году составит $84,44/барр., а в 2025 году - $85,71/барр. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные ведомства.

Прогнозы по американской нефти WTI также были пересмотрены в сторону снижения - до $80,21/барр. в 2024 году и $81,21/барр. в 2025 году.

«Мы понизили ожидания по ценам на нефть в связи с замедлением экономического роста и повышенными рисками рецессии в мировой экономике, что может негативно отразиться на спросе на энергоресурсы», — отметили в EIA.

В конце июля мировые цены на нефть начали снижение, при этом стоимость барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась до $78 за баррель, а WTI торговалась ниже $75 за баррель, что эксперты связывают с неопределенными перспективами спроса на сырую нефть на фоне снижения прогнозов роста экономики Китая и ослабления экспортных цен на американскую нефть в Азиатский регион.

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