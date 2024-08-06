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Политолог предположил, за чей счет будут восстанавливать Украину

Политолог Солонников: Запад не намерен восстанавливать Украину из своих средств

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Генеральная прокуратура Украины

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что западные государства не будут восстанавливать Украину за свой счет. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Солонников считает, что Запад планирует восстанавливать Украину за счет российских средств. Эксперт утверждает, что западные государства будут продвигать идею о том, что Россия должна подписать договор о прекращении боевых действий, а также взять на себя ответственность по восстановлению соседней страны.

По его словам, сейчас рано говорить о том, кто будет финансировать восстановление Украины, поскольку сначала необходимо дождаться, чем закончится конфликт.

До этого американский журнал The National Interest написал, что налогоплательщики в США вряд ли согласятся платить за восстановление Украины, на которое нужно как минимум половина триллиона долларов, по оценке Всемирного банка. При этом Украина заявляет, что ей нужна сумма вдвое больше.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине €1,5 млрд из доходов от активов РФ.

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