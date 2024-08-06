Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Товарооборот между РФ и США достиг минимума

Импорт из России в США упал до минимума за 30 лет

close
100%
Nachete Muccio/MarineTraffic.com

Импорт товаров из России в США достиг рекордно низкого уровня за последние три десятилетия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского бюро статистики.

По итогам июня 2024 года объем импорта из России в США составил $186,7 млн, что на 57,4% меньше по сравнению с маем текущего года. Этот показатель стал самым низким с января 1996 года, когда импорт составлял $183,5 млн.

Снижение наблюдается и в экспорте американских товаров в Россию. В июне его объем сократился до $42,3 млн по сравнению с $48 млн в мае.

Эксперты отмечают, что столь значительное падение объемов торговли между двумя странами связано с геополитической напряженностью и введенными санкциями.

«Мы наблюдаем беспрецедентное сокращение товарооборота между Россией и США. Такая динамика отражает серьезные изменения в структуре международной торговли и может иметь долгосрочные последствия для экономик обеих стран», — отмечает ведущий аналитик Института международной экономики Петерсона.

Несмотря на общее снижение, некоторые категории товаров продолжают поставляться. В частности, США по-прежнему импортируют из России отдельные виды сырья и полуфабрикатов, не подпадающие под санкционные ограничения.

До этого стало известно, что доля США в европейском импорте СПГ в мае сократилась до 14%, достигнув минимума с августа 2022 года, тогда как доля российского СПГ составила 15%. Несмотря на усилия по снижению зависимости от российского газа, Европа увеличила закупки российского трубопроводного газа на 27% с начала года.

Ранее Россия резко сократила поставки товаров в Турцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами