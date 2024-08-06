Товарооборот между РФ и США достиг минимума

Импорт товаров из России в США достиг рекордно низкого уровня за последние три десятилетия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского бюро статистики.

По итогам июня 2024 года объем импорта из России в США составил $186,7 млн, что на 57,4% меньше по сравнению с маем текущего года. Этот показатель стал самым низким с января 1996 года, когда импорт составлял $183,5 млн.

Снижение наблюдается и в экспорте американских товаров в Россию. В июне его объем сократился до $42,3 млн по сравнению с $48 млн в мае.

Эксперты отмечают, что столь значительное падение объемов торговли между двумя странами связано с геополитической напряженностью и введенными санкциями.

«Мы наблюдаем беспрецедентное сокращение товарооборота между Россией и США. Такая динамика отражает серьезные изменения в структуре международной торговли и может иметь долгосрочные последствия для экономик обеих стран», — отмечает ведущий аналитик Института международной экономики Петерсона.

Несмотря на общее снижение, некоторые категории товаров продолжают поставляться. В частности, США по-прежнему импортируют из России отдельные виды сырья и полуфабрикатов, не подпадающие под санкционные ограничения.

До этого стало известно, что доля США в европейском импорте СПГ в мае сократилась до 14%, достигнув минимума с августа 2022 года, тогда как доля российского СПГ составила 15%. Несмотря на усилия по снижению зависимости от российского газа, Европа увеличила закупки российского трубопроводного газа на 27% с начала года.

Ранее Россия резко сократила поставки товаров в Турцию.