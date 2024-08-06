Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько мигрантов готовы принять российские компании

Российские компании готовы трудоустроить свыше 20 тыс. мигрантов из Таджикистана

close
100%
МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Более 46 российских компаний желают трудоустроить свыше 20 тыс. граждан Таджикистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра труда республики Гулноры Хасанзоды.

«В настоящее время более 46 российских компаний направили запрос, согласно которому их заявка по привлечению рабочей силы из Таджикистана составляет свыше 20 тыс. человек», — отметила Хасанзода.

По ее данным, в 1 полугодии 2024 года через 26 лицензированных агентств 5,158 тыс. таджикистанцев были трудоустроены в 17 странах, включая РФ, Казахстан, Белоруссию, Латвию, Литву, Турцию, США, Британию, Польшу, Германию, Саудовскую Аравию и др.

Россия остается ключевым рынком для трудовых мигрантов из Таджикистана, привлекая большое число гастарбайтеров из этой страны.

До этого замминистра труда, миграции и занятости населения страны Шахноза Нодири отметила , что в первом полугодии 2024 года число мигрантов, отправившихся в Россию, составило 392 805 человек. В 2023 году за аналогичный период этот показатель составлял 467 247 человек, то есть поток сократился на 15%.

Ранее в Госдуме нашли виновников массового завоза мигрантов в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами