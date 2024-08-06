Стало известно, сколько мигрантов готовы принять российские компании

Более 46 российских компаний желают трудоустроить свыше 20 тыс. граждан Таджикистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра труда республики Гулноры Хасанзоды.

«В настоящее время более 46 российских компаний направили запрос, согласно которому их заявка по привлечению рабочей силы из Таджикистана составляет свыше 20 тыс. человек», — отметила Хасанзода.

По ее данным, в 1 полугодии 2024 года через 26 лицензированных агентств 5,158 тыс. таджикистанцев были трудоустроены в 17 странах, включая РФ, Казахстан, Белоруссию, Латвию, Литву, Турцию, США, Британию, Польшу, Германию, Саудовскую Аравию и др.

Россия остается ключевым рынком для трудовых мигрантов из Таджикистана, привлекая большое число гастарбайтеров из этой страны.

До этого замминистра труда, миграции и занятости населения страны Шахноза Нодири отметила , что в первом полугодии 2024 года число мигрантов, отправившихся в Россию, составило 392 805 человек. В 2023 году за аналогичный период этот показатель составлял 467 247 человек, то есть поток сократился на 15%.

Ранее в Госдуме нашли виновников массового завоза мигрантов в Россию.