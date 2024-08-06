Стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения за полгода

Траты россиян на ювелирные украшения по итогам первого полугодия достигли 199 млрд рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитического центра SOKOLOV.

Сумма почти на 30% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, отметили эксперты. По их словам, такая динамика связана с ростом цен на изделия на фоне подорожания материалов.

На прошлой неделе цена золота на бирже обновила исторический максимум. Стоимость драгоценного металла 1 августа впервые превысила отметку в $2500 за тройскую унцию.

До этого сообщалось, что запасы золота у россиян превысили резервы Центробанка РФ. Согласно подсчетам, в шкатулках жителей страны хранится около 3 тыс. тонн золота.

Ранее россиянам рассказали, что нужно знать об инвестициях в золотые украшения.