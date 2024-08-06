Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения за полгода

SOKOLOV: россияне за полгода потратили на ювелирные украшения почти 200 млрд

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

Траты россиян на ювелирные украшения по итогам первого полугодия достигли 199 млрд рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитического центра SOKOLOV.

Сумма почти на 30% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, отметили эксперты. По их словам, такая динамика связана с ростом цен на изделия на фоне подорожания материалов.

На прошлой неделе цена золота на бирже обновила исторический максимум. Стоимость драгоценного металла 1 августа впервые превысила отметку в $2500 за тройскую унцию.

До этого сообщалось, что запасы золота у россиян превысили резервы Центробанка РФ. Согласно подсчетам, в шкатулках жителей страны хранится около 3 тыс. тонн золота.

Ранее россиянам рассказали, что нужно знать об инвестициях в золотые украшения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами