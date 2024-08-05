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Минфин Украины раскрыл размер полученной с начала года финансовой помощи

Минфин Украины: с февраля в бюджет страны от союзников получено $93,5 млрд

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РИА Новости

С февраля 2024 года Украина получила от союзников и международных финансовых организаций поддержку в размере $93,5 млрд. Об этом сообщило украинское министерство финансов.

Кроме того, правительству удалось привлечь средства от размещения облигаций внутреннего государственного займа на сумму $30,5 млрд.

31 июля стало известно, что за первые шесть месяцев 2024 года половина бюджета Украины (50,9%) пошла на военные нужды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. По его словам, на обеспечение общественного порядка и работу судебной системы было потрачено 14,8%, на соцзащиту — 11,6%, на медицину — 4,7%, на образование — 1,6%. Еще 7% ушло на обслуживание госдолга Украины.

1 августа в минфине Украины заявили, что повышение налогов неизбежно, поскольку это единственный оставшийся источник для финансирования вооруженных сил страны. В связи с этим идет обсуждение предложенных минфином законопроектов по части изменений в Налоговом кодексе.

Ранее украинский депутат раскрыл размер ежедневных трат Киева на боевые действия.

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