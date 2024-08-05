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Муж Бакальчук назвал угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries

Муж Бакальчук высказался об отстранении от Wildberries: с женой поступят так же

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, который был отстранен от управления маркетплейсом, заявил, что с его супругой «поступят так же». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен напомнил, что 5 августа маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ в ООО «РВБ». По словам мужчины, жена не прислушалась к его предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых их семьи.

«Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой», — заявил предприниматель.

Он отметил, что теперь их семейный бизнес находится «в руках недобросовестных партнеров».

«Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — считает муж Бакальчук.

Он также сообщил, что собирается вести диалог с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами в рамках арбитражных судов.

«Мои адвокаты уже отправили досудебные претензии с требованием аннулировать передачу домена «Вайлдберрис» новой компании «РВБ». Уверен, что у нас есть все шансы на успешный исход дела, если оно дойдет до суда», — заявил предприниматель.

Он добавил, что будет защищать семейный бизнес, что бы ни происходило между ним и супругой.

До этого рэпер Тимати потребовал вернуть в семью основательницу Wildberries Бакальчук.

Владислав и Татьяна Бакальчук находятся в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе.

Ранее была названа оценочная стоимость бизнеса объединившейся с Wildberries компании Russ.

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