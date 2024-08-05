Названы последствия спада на рынке криптовалют

Текущий спад на крипторынке больнее всего ударил по трейдерам, которые используют кредитное плечо в торговле (использование заемного капитала для совершения сделок — «Газета.Ru») и предпочитают фьючерсы Фьючерсные контракты позволяют владельцу купить или продать определенный актив на более позднюю дату по заранее установленной цене. За выходные на криптобиржах были ликвидированы позиции на $1 млрд в криптовалютах. Об этом «Газете.Ru» сказал генеральный директор Tehnobit Александр Пересичан.

Иначе говоря, человек оставил залог в криптовалюте, но он обесценился — и биржа продает залог, чтобы покрыть свои расходы.

«И у инвестора больше нет ни кредитного плеча, ни тех биткоинов, которые были изначально. Человек их просто потерял. Вот такое произошло с трейдерами на $1 млрд за ночь. Какая доля ликвидации приходится на российских трейдеров, неизвестно, так как криптобиржи не раскрывают данные по региональной принадлежности своих пользователей. Но они были», — отметил Пересичан.

По его словам, фьючерсы позволяют грамотнее управлять рисками, но при неумелом их использовании могут стать причиной полной потери активов, которые используются в качестве залога для получения кредитного плеча. Эксперт уточнил, что если фьючерсы на фондовом рынке доступны только квалифицированным трейдерам, то на криптобиржах этого требования нет — барьер входа в эти инструменты отсутствует, ими могут воспользоваться все желающие. Поэтому высокая волатильность, которая свойственна криптовалютам, могла за сутки привести к тому, что трейдеры полностью потеряли свои вложения в криптовалюты, заключил Пересичан.

Он добавил, что спад также ударил по инвесторам-новичкам, которые легко поддаются панике и продают криптовалюты во время спада в самый неподходящий момент, так как не управляют своими эмоциями.

5 августа стоимость биткоина опустилась ниже $50 тыс. впервые с 14 февраля. В конце июля стоимость биткоина впервые за полтора месяца (с 10 июня) превышала $70 тыс.

Ранее эксперт предсказал дальнейшее падение рынка криптовалют.