В Госдуме РФ предложили повысить НДФЛ для мигрантов

Группа депутатов Государственной думы РФ во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект о повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) для мигрантов до 30%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

В его тексте отмечается, что главной концепцией инициативы является необходимость пересмотра основных параметров налоговой системы в отношении граждан других стран. По мнению парламентариев, это позволит увеличить доходы федерального бюджета для реализации масштабных проектов в экономической и социальной сферах.

Как отметили авторы проекта, в 2022 году разрешение на работу в РФ получили 2 164,6 тыс. иностранцев. Из них действующим патентом на осуществление трудовой деятельности обладали 2,035 тыс. человек. По итогам следующего года эти показатели были примерно такими же, подчеркивается в документе со ссылкой на данные Росстата.

При этом депутаты обратили внимание, что сейчас для всех доходов физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Однако это не касается мигрантов, которые работают по найму на основании патента.

«В отношении указанных доходов налоговая ставка устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения», — уточнили законодатели, предложив это исправить.

Ожидается, что проект направят на заключение в кабинет министров страны 5 августа. Комментируя ситуацию, Слуцкий выразил уверенность, что доходы зарубежных специалистов должны работать на бюджет РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить размер вычета по НДФЛ гражданам, проходящим диспансеризацию.