Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме РФ предложили повысить НДФЛ для мигрантов

«Известия»: в РФ хотят повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

close
100%
РИА «Новости»

Группа депутатов Государственной думы РФ во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект о повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) для мигрантов до 30%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

В его тексте отмечается, что главной концепцией инициативы является необходимость пересмотра основных параметров налоговой системы в отношении граждан других стран. По мнению парламентариев, это позволит увеличить доходы федерального бюджета для реализации масштабных проектов в экономической и социальной сферах.

Как отметили авторы проекта, в 2022 году разрешение на работу в РФ получили 2 164,6 тыс. иностранцев. Из них действующим патентом на осуществление трудовой деятельности обладали 2,035 тыс. человек. По итогам следующего года эти показатели были примерно такими же, подчеркивается в документе со ссылкой на данные Росстата.

При этом депутаты обратили внимание, что сейчас для всех доходов физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Однако это не касается мигрантов, которые работают по найму на основании патента.

«В отношении указанных доходов налоговая ставка устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения», — уточнили законодатели, предложив это исправить.

Ожидается, что проект направят на заключение в кабинет министров страны 5 августа. Комментируя ситуацию, Слуцкий выразил уверенность, что доходы зарубежных специалистов должны работать на бюджет РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить размер вычета по НДФЛ гражданам, проходящим диспансеризацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами