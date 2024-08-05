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Европейские биржи рухнули вслед за Азией

Европейские индексы упали до полугодовых минимумов

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AP

Индекс FTSE 100 Лондонской фондовой биржи рухнул на 2,48% до уровня 7969 пунктов на минимумах после открытия торгов в понедельник на фоне глобального обвала, начавшегося в Азии. Резкое падение продемонстрировали и другие европейские площадки — ключевой индекс Stoxx Europe 600 на минимуме просел на 3,23%, французский CAC 40 — на 3,06%, немецкий DAX — на 3,2 %. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:10 мск FTSE 100 остается в красной зоне на отметке в 7999 пунктов.

«Снижение показателей в Европе последовало за обвалом на азиатских биржах, который был вызван опасениями возможной рецессии в США», — отмечает Financial Times.

Токийский индекс Nikkei 225 рухнул на 12,4% по итогам торгов, а в моменте падение превышало 13%.

Причиной распродаж стали слабые данные по рынку труда США. Волна продаж охватила мировые рынки после публикации 2 августа разочаровывающей статистики по рынку труда в США. Показатели оказались хуже ожиданий рынка, подогрев опасения инвесторов относительно замедления крупнейшей экономики мира.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые за 20 лет выпустили новые деньги.

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