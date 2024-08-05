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В России снова откроются магазины Hugo Boss

РИА Новости: в России снова откроются магазины Hugo Boss

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В России в начале осени снова откроются 19 магазинов Hugo Boss. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что 19 магазинов вернутся к работе одновременно и «ничем не будут отличаться от старых». При этом юридическое лицо владельца магазинов сменится с «Хьюго Босс Рус» на «Линк Фэшн».

9 марта 2022 года производитель одежды Hugo Boss закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России. На Россию и Украину приходилось около 3% продаж компании в 2021 году. Пострадавшие же сотрудники получили финансовую и операционную поддержку.

В апреле 2024 года немецкий производитель модной одежды Hugo Boss получил разрешение российской правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям на продажу своего бизнеса в России компании «Стокманн». Условием одобрения сделки стало сохранение рабочих мест.

Ранее в Hugo Boss подтвердили планы о продаже бизнеса в России.

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