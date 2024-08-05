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В России оценили, ждать ли резких колебаний курса рубля в августе

Специалист Тимошенко: резкие колебания курса рубля в августе не ожидаются

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Shutterstock

Причин для резких колебаний курса рубля в августе нет, национальная валюта находится на относительно стабильных позициях после окончания периода налоговых выплат. Об этом РИАМО рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, поддержку ему оказывают актуальные данные Росстата по замедлению недельной инфляции в России, а также меры регулятора и жесткая риторика денежно-кредитной политики Центробанка.

«Однако август может быть подвержен повышенной волатильности валютного рынка из-за неопределенности с биржевой торговлей юанем и проведением внешних платежей в китайской валюте. Кроме того, против рубля — снижение цен на нефть», — отметил Тимошенко.

Специалист добавил, что на неделе с 5 августа курс доллара будет находиться в пределах 85-87 рублей, курс евро — 92-94 рубля.

3 августа данные банка «Русский стандарт» показали, что россияне в июле продавали доллары примерно на треть чаще, чем покупали. В онлайне американскую валюту продавали на 27% чаще, чем приобретали. Офлайн-продажи лидировали на 34%. Средний чек валютообменной операции составил $396.

Ранее стало известно, о чем больше всего ностальгируют россияне.

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