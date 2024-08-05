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Украинские аграрии прогнозируют серьезную потерю урожая кукурузы

Reuters: жара на Украине может сократить сбор кукурузы на 6 млн тонн

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Рекордная волна тепла в июле в большинстве регионов Украины может сократить урожай кукурузы 2024 года примерно на 6 млн тонн. Об этом Reuters рассказали в Союзе украинских производителей.

Заместитель главы крупнейшей группы сельхозпроизводителей страны Украинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что урожайность кукурузы во многих регионах может упасть примерно на 30% из-за плохой погоды. Украинский союз зернотрейдеров UGA также снизил на прошлой неделе прогноз по урожаю кукурузы в 2024 году до 23,4 млн тонн с 29,6 млн тонн в 2023 году из-за аномальной жары.

Правительство менее пессимистично, и и.о. министра сельского хозяйства заявил в прошлом месяце, что урожайность поздних культур может снизиться до 15% в большинстве регионов.

До этого стало известно, что экономика Украины потеряла около 800 тыс. мужчин, которые из-за мобилизации ушли в «подполье» и предпочитают работать только за наличный расчет. Такое положение дел негативно сказывается на общей ситуации в стране и власти пытаются придумать решение для этой проблемы.

Ранее на Украине рассказали, как Турция «вынесет» экономику страны «в одну калитку».

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