Россия резко сократила поставки товаров в Турцию

По итогам июня 2024 года суммарная стоимость поставок российских товаров в Турцию сократилась на $835 млн и опустилась до уровня в $2,95 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Это спад стал наибольшим среди ключевых торговых партнеров Турции. Стоимость поставок из Италии за этот период снизилась на $714 млн до $1,2 млрд, из Китая — на $481 млн до $3,4 млрд, из Швейцарии — на $443 млн до $443 млн, из Германии — на $364 млн до $1,9 млрд.

В топ-10 стран по темпам снижения экспорта в Турцию вошли также Испания (-$282 млн), США (-$275 млн), Малайзия (-$196 млн), Великобритания (-$178 млн) и Франция (-$161 млн). В целом импорт Турции в июне упал на 18,8% по сравнению с маем до $24,9 млрд. С начала года сокращение составило 14%.

В середине июля международное рейтинговое агентство Moody's увеличило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени — с B3 до B1, благодаря реформам в турецкой экономике.

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