Украинские компании столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы из-за мобилизации и эмиграции, вызванных СВО. Об этом заявил глава парламентского комитета по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха в интервью Financial Times.

По его словам, с февраля 2022 года предприятия потеряли в среднем 10-20% своих сотрудников. Ситуация может достичь критической точки к концу сентября этого года, если не будут приняты меры.

Наталуха сообщил, что около 800 тыс. мужчин ушли в «подполье», чтобы избежать призыва. Они меняют адреса проживания и устраиваются на работу за наличные.

Чтобы решить проблему, бизнес предлагает ввести систему экономического бронирования. Согласно законопроекту, компании смогут платить 20 тыс. гривен ($487) в месяц за каждого сотрудника, чтобы защитить его от призыва.

Однако инициатива вызывает споры в обществе. Критики говорят о несправедливости системы, когда богатые смогут избежать службы. Военные эксперты указывают на нехватку солдат на фронте.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее историк указал на признаки нежелания Украины договориться о мире с Россией.