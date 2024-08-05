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Экономисты раскрыли последствия новых условий IT-ипотеки для отрасли

Экономист Ильгов: продление IT-ипотеки поддержит отрасль и в целом экономику

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Продление льготной IT-ипотеки до 2030 года, пусть и с измененными условиями, имеет большое значение для отрасли и позволит привлечь в регионы квалифицированных специалистов. Эта программа скажется не только на сфере IT, но и в целом повлияет на развитие экономики страны, заявил в беседе с 360.ru экономист и руководитель IT-холдинга Максим Ильгов.

Напомним, правительство России продлило IT-ипотеку до 2030 года, однако теперь максимальная ставка будет составлять 6% годовых. Максимальная сумма выросла до 9 млн рублей, однако программа теперь не распространяется на жителей Москвы и Петербурга, так как сферу IT решено развивать в регионах.

В прошлом году в сферу IT в России вложили 4% от ВВП страны, поэтому привлечение специалистов в отрасль крайне важно, в том числе за счет жилищных программ, отметил Ильгов.

«Программа IT-ипотеки поспособствует привлечению квалифицированных специалистов, обеспечивая их стабильностью и улучшением жилищных условий», — убежден экономист.

Благодаря льготным условиям кредитования для представителей отрасли, в регионах удастся поддержать высокий спрос на жилье и сохранить стабильную обстановку на рынке недвижимости, считает эксперт. В целом продление программы он назвал признаком того, что власти хотят обеспечить хорошие условия для роста технологий и экономики в целом.

Аналитики ранее оценили, снизится ли спрос на IT-ипотеку после ужесточения условий программы.

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