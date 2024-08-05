Импорт виски в РФ вернулся на досанкционный уровень

Импорт виски в РФ в первые шесть месяцев текущего года достиг 1,4 млн декалитров (дал), что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет РБК.

В материале отмечается, что в 2022 году импорт данного напитка в страну сократился из-за ухода с российского рынка крупных западных производителей. Но уже в следующем году министерство промышленности и торговли РФ одобрило параллельный импорт, в связи с чем поставки начали увеличиваться.

Благодаря этому процесс ввоза виски стабилизировался, и за январь – июнь 2024 года РФ импортировала около 1,4 млн дал этого напитка. Такой показатель сравним со значениями 2021 года, когда Москва еще не подвергалась жестким санкциям.

По информации журналистов, сейчас в импорте виски в РФ доминируют США и европейские страны. При этом крупнейшими поставщиками среди них являются Вашингтон и Лондон.

Как рассказали неназванные участники рынка, сейчас 38% зарубежного виски ввозят в РФ по параллельному импорту. При этом продажи напитка, поставленного в страну таким образом, увеличиваются быстрее, чем категория в целом.

Российский виски также продолжает развиваться и находить своих потребителей. Тем не менее его доля в премиальном сегменте все еще достаточно незначительна, подчеркивается в материале.

Ранее в РФ предложили изменить процедуру параллельного импорта алкоголя.