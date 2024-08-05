Маркетплейс Wildberries завершил объединение с Russ

Маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ в ООО «РВБ». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня с 00 часов 00 минут права и обязанности, в том числе возникшие ранее, но не исполненные на сегодня, по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объёме ООО «РВБ», — сообщил технологический партнер Wildberries AVOSHOP.

Для продолжения работы с Wildberries контрагентов компании попросили подтвердить договор оферты.

До этого муж Татьяны Бакальчук потребовал аннулировать передачу доменов Wildberries.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

Владислав и Татьяна Бакальчук находятся в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе. По словам Владислава Бакальчука, основательница Wildberries ушла из дома 1 апреля, но все семь детей остались жить с ним, а Татьяна якобы навещает семью раз в неделю. Мужчина заявил, что развод стал для него полной неожиданностью, так как до этого у них был «идеальный брак».

Ранее Кадыров поручил защитить Wildberries от «рейдерского захвата».