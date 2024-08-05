Обвал индекса Токийской фондовой биржи Nikkei превысил 12%

Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei Stock Average зафиксировал масштабное падение из-за панических продаж, вызванных опасениями возможной рецессии в США и ростом курса иены. Акции по итогам торгов упали на 12,4%, сообщает японская газета Nikkei.

Индекс снижается третий день подряд.

Среднесуточная распродажа была крупнейшей в истории и хуже, чем во время «черного понедельника» в октябре 1987 года, когда Nikkei потерял 3836,48 пункта. Индекс упал на 12,4%, до 31458,42. В процентном отношении это второе по величине падение с 1987 года.

Повышение курса иены является одной из причин распродажи, сказал старший управляющий фондом в UBP Investments Зухаир Хан. По его словам, чрезмерная слабость иены довольно быстро сойдет на нет. Он отметил, что до падения японские акции торговались по справедливой стоимости, но они выросли «довольно быстро за счет притока большого количества горячих денег, в том числе из Китая».

Торги фьючерсами Nikkei 225 и Topix были временно приостановлены на японской бирже для торговли деривативами Osaka Securities Exchange, поскольку сработал автоматический выключатель, который обычно применяется для того, чтобы инвесторы могли успокоиться, когда рынок чрезмерно волатилен, отмечает издание.

В июле сообщалось, что Япония за месяц потратила $36,6 млрд на поддержание курса иены.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые за 20 лет выпустили новые деньги.