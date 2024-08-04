В России оказалась самая низкая безработица в мире среди стран G20

Россия стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира в июне 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уровень безработицы в РФ в июне текущего года обновил исторический минимум и составил 2,4%. К началу июля в стране не были трудоустроены лишь 1,9 млн человек в возрасте старше 15 лет. В Японии этот показатель составил 2,5%. В Мексике — 2,8%, в Южной Корее показатель составляет 2,8%. В остальных странах G20 безработица превышает 3%.

До этого сообщалось, что безработица в Соединенных Штатах по результатам июля достигла 4,3%, что является рекордным значением с октября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро статистики Министерства труда США.

Также сообщалось, что уровень безработицы в еврозоне по итогам июня неожиданно вырос до 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Аналитики предполагали, что безработица останется на майских 6,4%. Год назад уровень безработицы в еврозоне также составлял 6,5%.

Ранее выяснилось, что каждая пятая компания нанимает сезонных рабочих летом.