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В аэропортах Дубая стали принимать рубли

ТАСС: в аэропортах Дубая стали принимать рубли в Duty Free

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Shutterstock

В аэропорту Дубая стали принимать рубли по курсу 32,26 рубля за 1 дирхам. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что наличные рубли с 1 августа принимает большинство магазинов в зоне Duty Free в двух аэропортах города. Уточняется, что в одном из терминалов международного аэропорта Дубая российскую валюту пока не принимают из-за технических трудностей. Также в аэропорту стали принимать выпущенные в России карты китайской платежной системы Union Pay, но не карты «Мир».

Отмечается, что при оплате Union Pay стоимость дирхама составляет 25,19 рубля, а официальный курс дирхама на 2 августа составлял 23,25 рубля за 1 дирхам.

До этого в Центробанке Азербайджана заявили, что процессинговые центры не принимают карты «Мир».

«Что касается карты «Мир», Центральный банк Азербайджана никого не поощрял и никому не запрещал», — сообщил председатель правления Центробанка Азербайджана Талех Кязимов.

По его словам, это бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры.

Ранее стало известно, что чаще всего россияне возвращаются в Москву и Дубай.

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