Безработица в США достигла максимума с октября 2021 года

Безработица в Соединенных Штатах по результатам июля достигла 4,3%, что является рекордным значением с октября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро статистики Министерства труда США.

Показатель вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с июнем, в то время как аналитики ожидали сохранения 4,1%.

Число нетрудоустроенных американцев за прошлый месяц выросло на 352 тыс. человек, достигнув 7,2 млн. Для сравнения: в июле 2023 года уровень безработицы в стране составлял 3,5%, а число граждан США без работы — 5,9 млн человек.

При этом практически каждый пятый безработный американец (21,6%) не имел официального трудоустройства в течение 27 недель и более.

Между тем уровень безработицы в России установил новый исторический минимум. По итогам июня он снизился до 2,4% с майских 2,6%. К началу июля в стране не были трудоустроены лишь 1,9 млн человек в возрасте старше 15 лет.

Ранее сообщалось о неожиданном росте безработицы в еврозоне.