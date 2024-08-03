Международное агентство понизило рейтинг Украины до выборочного дефолта

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «SD/SD», или «выборочный дефолт». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

«Понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте Украины до «SD/SD» (выборочный дефолт. — «Газета.Ru») с «CC/C»... Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с «CC» до «D» (дефолт. — «Газета.Ru», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной снижения рейтинга стала официальная реструктуризация некоторых внешних займов со стороны украинских властей и приостановка выплат по затронутым облигациям до реструктуризации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу страны до 1 октября 2024 года.

22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о достижении «принципиальных договоренностей» с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины относительно реструктуризации внешнего долга.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.