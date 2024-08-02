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Названа причина запрета на строительство микроквартир в Москве

Депутат Пахомов: запрет строить микроквартиры в Москве связан с демографией

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Depositphotos

Запрет на строительство малогабаритных квартир в Москве связан в первую очередь с демографией, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Его слова приводит News.ru.

«Учитывая, что общая политика государства направлена на повышение рождаемости, решение московских властей выглядит разумным. Тенденция к уменьшению площади квартир была налицо. Мы не можем говорить о развитии семьи <...> и стимулировать строительство маленьких квартир», — отметил депутат.

На законодательном уровне вводить запрет на строительство жилья площадью меньше 28 кв. м в России пока не планируется, подчеркнул Пахомов.

Данная инициатива распространяется исключительно на Москву, напомнил депутат. Необходимо посмотреть на то, как эта политика будет реализовываться в столице и какой сигнал она даст рынку, заключил спикер.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, запрещающее строительство в столице микроквартир.

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