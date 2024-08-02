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Россияне стали пить больше пива

Продажи пива в России за полгода выросли почти на 5%

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Depositphotos

Продажи пива в России по итогам первого полугодия выросли на 4,8% в объеме и на 12,8% в денежном выражении, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Аналитики выделили несколько причин такой динамики. В числе основных — рост покупательской активности, увеличение доли крупных игроков на рынке, а также восстановление продаж импортной продукции. Среди прочих факторов эксперты отметили обновление ассортимента и запуск новинок.

В начале лета Россия заметно увеличила закупки пива из-за рубежа. По итогам июня импорт вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 3,6 млн литров. Поставки пива из ЕАЭС подскочили на 29%, из других стран — на 16%.

До этого сообщалось, что в России может появиться пиво, названное в честь отечественного автомобиля. Холдинг «Объединенные пивоварни» заявил о планах выпустить пиво «Москвич».

Ранее в Госдуме предложили отодвинуть магазины с алкоголем от пляжей.

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