Одна страна ЕС пожаловалась на рекордный рост цен на фрукты и овощи

Фрукты и овощи на Кипре в июле рекордно подорожали. Цены за период подскочили на 20%, что является максимальным месячным приростом за всю историю наблюдений, сообщает газета en.Philenews со ссылкой на данные статистической службы.

Скачок цен на фрукты и овощи в стране объясняется рекордными средними температурами июня, комментируют эксперты. Аномальная жара в регионе привела к гибели части урожая.

Также заметно выросли цены в сфере услуг. Так, организованный отдых за рубежом подорожал за июль на 15%, авиабилеты — на 12%, а отели — на 10%.

При этом инфляция в стране по-прежнему не выходит за рамки 3%.

До этого сообщалось, что крупнейшей экономике Европы угрожает стагнация. ВВП Германии по итогам второго квартала неожиданно сократился на 0,1%, в то время как консенсус-прогноз предполагал переход в фазу роста.

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