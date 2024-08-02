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Сооснователь Wildberries оценил оставление судом без движения иска от его жены Татьяны

Бакальчук нашел плюсы в оставлении судом без движения иска о разводе от его жены

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Решение Савеловского суда Москвы оставить без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с супругом и сооснователем компании Владиславом позволит сохранить семью. Об этом заявил Бакальчук в своем Telegram-канале.

По его словам, можно понять, если заявление о разводе было подано на эмоциях, но этот поступок необходимо решить в спокойной обстановке, взвешенно.

Бакальчук подчеркнул, что иск, оставленный без движения судом, может стать шансом сохранить все, что дорого их семье. Мужчина считает, что новые бизнес-партнеры его жены разрушают Wildberries и ломают их семью.

Бакальчук не исключил, что Татьяна прислушалась к нему, друзьям и коллегам и начала видеть ситуацию под другим углом.

30 июля Татьяна Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.

Позднее стало известно, что Савеловский суд Москвы оставил без движения гражданский иск, связанный с разводом Бакальчуков.

Ранее Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем.

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