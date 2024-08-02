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Intel сократит число сотрудников

Intel уволит около 17 500 сотрудников

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MagioreStock/Shutterstock

Производитель процессоров Intel заявил о планах сократить 15% сотрудников (около 17 500 человек) и приостановить выплату дивидендов с четвертого квартала 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

На фоне такого решения акции Intel упали на 20%, а компания потеряла более $24 млрд рыночной стоимости.

В настоящее время Intel следует «плану оздоровления». Основное внимание уделяется созданию передовых процессоров искусственного интеллекта и увеличению своих производственных мощностей.

Комментируя решение о сокращении сотрудников, генеральный директор Пэт Гелсингер заявил, что ему нужно меньше людей в штаб-квартире и больше людей на местах, поддерживающих клиентов.

В начале июля сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли новую уязвимость в процессорах Intel, названную Indirector. Издание Dark Reading отмечало, что компания уже выпустила исправление для защиты от атак типа Spectre, но оно приводит к значительному снижению производительности.

Ранее сообщалось, что разработчики игр продолжают жаловаться на актуальные процессоры Intel.

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