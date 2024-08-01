Самым популярным авианаправлением «Аэрофлота» в России стал маршрут Москва — Сочи

Направления из Москвы в Сочи, Петербург и Калининград стали самыми популярными по количеству перевезенных «Аэрофлотом» пассажиров за первое полугодие, сообщили в пресс-службе компании.

Перевозки на них составили более 863 тыс., 786 тыс. и 502 тыс. пассажиров соответственно.

Также в список популярных вошли направления из столицы в Екатеринбург и обратно (более 463 тыс. пассажиров), в Минеральные Воды (свыше 418 тыс.), во Владивосток (более 418 тыс.), в Казань (371 тыс.), в Уфу (почти 329,5 тыс.) и другие.

На всех этих направлениях зафиксированы рекордные показатели пассажиропотока в современной истории «Аэрофлота», отметили в компании.

Внутренними направлениями с самым быстрорастущим пассажиропотоком за первое полугодие стали Москва-Кировск-Москва, Москва-Пенза-Москва, Москва-Мурманск-Москва и другие.

В целом за шесть месяцев на собственных рейсах по России авиакомпания перевезла рекордные 9,8 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в первом полугодии прошлого года, и на 15% больше, чем в январе-июне допандемийного 2019 года, когда пассажиропоток составил 8,5 млн человек.

Также в «Аэрофлоте» отметили, что в июне этого года авиакомпания открыла собственные рейсы по трем новым направлениям: Москва-Чебоксары, Москва-Элиста и Красноярск-Екатеринбург.