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В УК «Первая» объяснили рост фьючерсов на золото с поставкой в декабре

В УК «Первая» назвали снижение процентных ставок драйвером роста цены на золото

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

На поднятие цен выше психологически важного уровня в $2400 за унцию золота повлияла возросшая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также надежды на снижение процентной ставки со стороны ФРС. Об этом сообщает пресс-служба УК «Первая».

«Инвесторы воспринимают золото как некую «защитную гавань» на фоне опасений более широкого конфликта между Израилем и Палестиной после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране», — говорится в сообщении.

При этом специалисты инвестиционной компании также отмечают, что надежды инвесторов на запуск цикла снижения ставки в сентябре пробудил своим заявлением председатель ФРС Джером Пауэлл. Он сказал, что регуляторы становятся более уверенными в приближении инфляции к целевому показателю в 2%.

В УК «Первая» сообщили, что на данный момент рынок закладывает 87% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании, которое состоится 18 сентября. Кроме того, ожидается еще два понижения с шагом в 25 б.п. до конца года.

«Исторически, снижение реальных процентных ставок было сильным драйвером роста цены на золото. В дополнение к положительным макроэкономическим драйверам, неожиданное повышение процентной ставки Банка Японии оказало давление на доллар США, что также способствовало росту золота», — считают в инвестиционной компании.

Ранее сообщалось, что наиболее активные фьючерсы на золото на Comex с поставкой в декабре закрылись с ростом до $2473 за унцию. Таким образом, был достигнут новый исторический максимум.

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