Россияне оказались готовы копить деньги с родственниками на общих счета

Большинство россиян (81%) оказались не против совместного управления финансами с родственниками и знакомыми. Об этом свидетельствует опрос проведенный банком ВТБ, копия есть у «Газеты.Ru».

Главным стимулом для подключения к «семейному банку» респонденты назвали возможность получить специальные условия по продуктам и сервисам, позволяющие экономить.

Из тех, кто готов присоединиться, 28% полностью поддерживают идею единого доступа близких к банковским операциям, 53% примут решение исходя из конкретных предложений. Всего 13% опрошенных отвергают такой сценарий.

В состав «финансовой семьи» чаще всего хотели бы включить супругов (66%), родителей (51%), детей (46%) и других родных. Треть (33%) не против объединиться с близкими друзьями, а 14% — с коллегами.

«Среди россиян есть запрос на инструменты совместного бюджета. Банки предлагают продукты для супругов и детей, но мы видим тренд на расширение финансовой семьи — туда хотели бы включать репетиторов, тренеров, нянь. Будущее семейного банкинга - за универсальным предложением с максимальным количеством привилегий», — прокомментировал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Наиболее привлекательными бонусами «семейного банка» респонденты назвали повышенный кешбэк (77%), ставку по накоплениям (68%), беспроцентные переводы (60%). Также важен удобный сервис управления бюджетом (45%) и скидки на продукты банка (41%). Сэкономить на расходах хотят 62% опрошенных, больше всего таких в Сибири (27%).

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