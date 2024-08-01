Безработица в еврозоне неожиданно выросла

Уровень безработицы в еврозоне по итогам июня неожиданно вырос до 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Показатель оказался выше консенсус-прогноза. Аналитики предполагали, что безработица останется на майских 6,4%. Год назад уровень безработицы в еврозоне также составлял 6,5%.

По итогам июня в 20 странах, входящих в валютный союз, не были трудоустроены 11,12 млн человек. За год число безработных выросло на 81 тыс.

Количество безработной молодежи в еврозоне за год выросло на 8 тыс. человек, до 2,27 млн молодых людей.

Самый низкий уровень безработицы в июне среди использующих евро стран был зафиксирован в Германии — 3,4%. Выше всего показатель оказался в Испании — 11,5%.

Между тем в России безработица снова обновила исторический минимум. По итогам первого летнего месяца она составила 2,4%.

Ранее в России начали «вербовать» на работу школьников из-за дефицита кадров.