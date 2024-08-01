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Матвиенко предложила усилить ответственность «серых» МФО

Матвиенко поддержала ужесточение наказания для нелегальных МФО

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости«РИА Новости

В Совете Федерации допустили возможность усиления ответственности за незаконную деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, в этом «сером» сегменте происходит наибольшее количество нарушений в отношении граждан.

«К сожалению, продолжают действовать нелегальные МФО. Это та серая зона, где и происходит больше всего грубых нарушений по отношению к нашим гражданам. Правоохранительные органы должны принимать жесткие меры наказания на основе принятых законов», — заявила Матвиенко.

«Мы посмотрим, возможно, усилим эти меры за нелегальную работу таких МФО», — добавила она, отметив, что дала поручение профильному комитету СФ проработать вопрос ужесточения контроля в этой сфере.

До этого Валентина Матвиенко предложила ЦБ запретить деятельность всех МФО на территории России. Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что такой шаг спровоцирует их уход в нелегальный сектор, что навредит гражданам.

Ранее россиянам рассказали, как отличить честные микрофинансовые организации от мошенников.

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