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Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

МИД Эстонии сообщил о введении полного таможенного контроля на границе с Россией

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Сергей Степанов/РИА Новости

Эстония в скором времени усилит меры проверки на границе с Россией и введет полный таможенный контроль. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией», — написал он.

По его словам, данное решение гарантирует, что Эстония «не снабжает российскую военную машину и не помогает агрессору уклоняться от санкций».

Телерадиовещательная компания ERR сообщала, что Эстония будет применять вместо выборочного полный таможенный контроль граждан и грузов, пересекающих границу в сторону России. Введение новых ограничений минфин Эстонии связал с «российской агрессией» и заявил, что республика не хочет стимулировать торговлю с РФ.

До этого сообщалось, что МИД Эстонии предложил России провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы решить разногласия по поводу расположения буев, обозначающих судоходные пути на реке.

Ранее в Эстонии одобрили запуск нового фонда военной промышленности.

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