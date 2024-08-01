Грузия получила рекордный доход от туризма

Доход Грузии от туризма за январь — июнь вырос на 5,2% и составил $1,9 млрд. Сумма является рекордной. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии.

По итогам первого полугодия туризм принес стране на 30,4% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Тогда доход составил $570 млн.

Приток средств в грузинский бюджет вырос во многом за счет увеличения числа туристов из ЕС и Великобритании. За шесть месяцев доход Грузии от путешественников из этих стран подскочил на 14% и составил $246 млн.

Между тем россияне в 2024 году стали реже ездить в Грузию. Турпоток сократился на 8,7%, до 527,5 тыс. визитов. Тем не менее РФ является второй страной-поставщиком туристов в республику. Первое место занимает Турция с более 623 тыс. поездок за шесть месяцев.

До этого сообщалось, что число визитов иностранных туристов в Россию за полгода выросло почти в 1,5 раза.

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