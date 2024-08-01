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В Госдуме оценили, как проходит эксперимент с тестированием цифрового рубля

Депутат Аксаков: тестирование цифрового рубля проходит успешно

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Эксперимент с тестированием цифрового рубля в России проходит «успешно и без сбоев». Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Для меня лично ничего не поменялось с точки зрения оплаты услуг — перевожу средства так же с помощью мобильного телефона, со специальной страницы, при этом не плачу комиссионные сборы — такое условие установил Центробанк», — уточнил депутат.

По его словам, в сентябре количество участников эксперимента увеличат. Так, ими станут девять тысяч физических и 1,2 тысячи юридических лиц. Аксаков также предположил, что еще через год цифровым рублем начнут пользоваться многие россияне.

30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 года в случае его успешного тестирования. По ее оценке, через пять–семь лет цифровой рубль станет привычной частью жизни россиян. Она добавила, что нововведение имеет очевидные преимущества: бесплатные переводы для граждан и более низкие комиссии, чем по картам, для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает возможность легализации обмена криптовалют.

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