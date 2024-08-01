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Матвиенко заявила о недоверии к мировой финансовой системе

Матвиенко: использование чужих резервов подрывает доверие к доллару и SWIFT

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Использование чужих валютных резервов и доходов от них подрывает основы мировой экономики и дискредитирует платежную систему SWIFT и доллар. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года, передает РИА Новости.

«Существующая платежно-расчетная система SWIFT, она себя дискредитировала, доллар себя дискредитировал», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что присвоение валютных резервов и доходов от золотовалютного резерва зарубежного государства дискредитирует основы мировой экономики, валютной и денежно-финансовой систем, а также любых взаиморасчетов.

Использование золотовалютных резервов России западными странами привело к росту взаиморасчетов в национальных валютах в рамках BRICS, что повлекло за собой снижение доли доллара.

«Началось обсуждение платформы BRICS Bridge, которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе», — отметила Матвиенко.

В начале июля, президент России Владимир Путин подчеркнул важность увеличения доли национальных валют в торговле и инвестициях среди стран БРИКС. Он также отметил разработку безопасных и надежных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов.

Ранее Сечин заявил о снижении роли доллара США в мировой торговле.

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