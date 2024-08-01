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В России начали «вербовать» на работу школьников из-за дефицита кадров

«Ведомости»: кадровый голод вынудил российские компании «вербовать» школьников

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Shutterstock

Российские компании начали «вербовать» на работу школьников на фоне обострения конкуренции за сотрудников в условиях острого кадрового голода в стране, пишет газета «Ведомости».

На работу с учащимися школ и университетов уже потрачены сотни миллионов рублей, признались представители крупного бизнеса. Так, за 10 лет существования корпоративной программы бесшовного образования от школы до трудоустройства «Фосагро» инвестировала в нее уже 6 млрд рублей. Вложения «Северстали» в учебные заведения за пять лет составили 237 млн рублей.

Проблема заключается в том, что такие денежные вливания далеко не всегда окупаются. Учащихся в рамках программ много, а работать в компанию, как правило, приходят единицы, отмечают эксперты.

Тем не менее затянувшийся кризис на рынке труда еще больше подогревает интерес бизнеса к поиску будущих сотрудников среди детей. К 2024 году почти у всех крупных российских компаний есть профильные классы в школах, кафедры в вузах, а также системы стажировок и практик.

До этого безработица в России установила новый исторический минимум, опустившись до 2,4%.

Ранее стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года.

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