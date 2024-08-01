Экономисты объяснили высокую инфляцию ростом госрасходов

Россиянам обещают, что ставки по ипотеке заметно снизятся с замедлением инфляции. Однако пока ситуация остается неизменной, так как снижение инфляции стопорится на фоне роста государственных расходов, объяснил 360.ru экономист Николай Кульбака.

Эксперт согласился, что замедление инфляции понизит ипотечные ставки, однако напомнил, что пока Центробанк стремится перекрыть расходы государства, из-за чего инфляция не замедляется.

«Если мы будем видеть дальше высокие бюджетные расходы, загнать инфляцию в приемлемые рамки будет практически невозможно», — объяснил экономист.

При этом такую ситуацию с высокой инфляцией он назвал нормальной для любого государства в схожих условиях.

Напомним, Центробанк повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на этот год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что по мере затухания текущего всплеска инфляции ставки по жилищным кредитам неизбежно пойдут вниз. Она назвала это одной из основных целей проводимой регулятором политики.

В ЦБ ранее сравнили высокую инфляцию с болезнью.