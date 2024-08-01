Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономисты объяснили высокую инфляцию ростом госрасходов

Экономист Кульбака: инфляция не снижается из-за роста государственных расходов

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россиянам обещают, что ставки по ипотеке заметно снизятся с замедлением инфляции. Однако пока ситуация остается неизменной, так как снижение инфляции стопорится на фоне роста государственных расходов, объяснил 360.ru экономист Николай Кульбака.

Эксперт согласился, что замедление инфляции понизит ипотечные ставки, однако напомнил, что пока Центробанк стремится перекрыть расходы государства, из-за чего инфляция не замедляется.

«Если мы будем видеть дальше высокие бюджетные расходы, загнать инфляцию в приемлемые рамки будет практически невозможно», — объяснил экономист.

При этом такую ситуацию с высокой инфляцией он назвал нормальной для любого государства в схожих условиях.

Напомним, Центробанк повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на этот год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что по мере затухания текущего всплеска инфляции ставки по жилищным кредитам неизбежно пойдут вниз. Она назвала это одной из основных целей проводимой регулятором политики.

В ЦБ ранее сравнили высокую инфляцию с болезнью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами