Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые преодолела отметку в $2500 за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков. Это следует из данных торгов, передает ТАСС.

По информации на 04:28 (мск), цена на драгоценный металл составляла $2 501 за тройскую унцию (+1,65%). По данным на 04:31 (мск), стоимость золота ускорила рост до $2 502 за унцию (+1,56%).

31 июля вечером были опубликованы итоги июльского заседания ФРС. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС по монетарной политике отражаются на курсе американской валюты, который в свою очередь влияет на котировки золота.

До этого исполнительный директор программы экономической политики американского Двухпартийного политического центра Шай Акабас заявлял, что за рекордным ростом дефицита бюджета США стоят два фактора: социальные расходы и траты на обслуживание государственного долга. За последние девять лет в Соединенных Штатах заметно увеличилось число пожилых американцев, соответственно, выросли и социальные расходы бюджета. Так, в 2024 году пособия получают 67 млн человек против 59 млн в 2015-м, отметил Акабас.

Ранее МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций.