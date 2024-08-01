В России выросли продажи сигарет

За первое полугодие 2024 года траты россиян на сигареты заметно выросли. Прирост наблюдается и в финансовом, и в количественном выражении, пишут «Ведомости».

В публикации отмечается, что за шесть месяцев текущего года российские торговые сети и табачные магазины заработали на продаже сигарет 659 млрд рублей. Это на 19% больше, чем было в 2023 году и на 39% больше, чем было в 2022-м (555 млрд и 474 млрд рублей соответственно).

В натуральном выражении (количестве купленных упаковок) за тот же период 2024 года рост продаж составил 10%.

В настоящий момент в тройку самых популярных у россиян табачных брендов входят Winston (15,3%), Camel (10%) и LD (8,2%).

23 июля сообщалось, что доля нелегальной табачной продукции на российском рынке в июле снизилась до 11,3% против 13,3% годом ранее. На данный момент продажи табака в России осуществляют 278 тысяч легальных точек. Это на 67% больше, чем в 2019 году, когда для табачных изделий была введена цифровая маркировка.

Ранее стало известно, что россияне рекордно сократили траты на продукты питания.