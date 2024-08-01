Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России выросли продажи сигарет

«Ведомости»: за 6 месяцев 2024 года траты россиян на сигареты выросли на 19%

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

За первое полугодие 2024 года траты россиян на сигареты заметно выросли. Прирост наблюдается и в финансовом, и в количественном выражении, пишут «Ведомости».

В публикации отмечается, что за шесть месяцев текущего года российские торговые сети и табачные магазины заработали на продаже сигарет 659 млрд рублей. Это на 19% больше, чем было в 2023 году и на 39% больше, чем было в 2022-м (555 млрд и 474 млрд рублей соответственно).

В натуральном выражении (количестве купленных упаковок) за тот же период 2024 года рост продаж составил 10%.

В настоящий момент в тройку самых популярных у россиян табачных брендов входят Winston (15,3%), Camel (10%) и LD (8,2%).

23 июля сообщалось, что доля нелегальной табачной продукции на российском рынке в июле снизилась до 11,3% против 13,3% годом ранее. На данный момент продажи табака в России осуществляют 278 тысяч легальных точек. Это на 67% больше, чем в 2019 году, когда для табачных изделий была введена цифровая маркировка.

Ранее стало известно, что россияне рекордно сократили траты на продукты питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами