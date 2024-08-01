Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На фоне обострения на Ближнем Востоке нефть стала дорожать

Bloomberg: обострение на Ближнем Востоке вызвало рост цен на нефть

close
100%
Martin Meissner/AP

Мировые цены на нефть выросли после приказа верховного лидера Ирана Али Хаменеи об атаке по Израилю в ответ на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

«Цена West Texas Intermediate превысила 78 долларов за баррель после роста на 4,3% в ходе предыдущей сессии. Нефть марки Brent закрылась около 81 доллара», — говорится в публикации.

О нефти российской марки Urals в сообщении не упоминается.

Агентство отмечает, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,4 млн баррелей. Эта тенденция наблюдается уже пять недель и ее можно рассматривать как самую продолжительную полосу потерь по этому показателю с января 2022 года.

31 июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был ликвидирован Израилем посредством ракетного удара по Тегерану. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Через несколько часов Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе перешли к росту.

Все новости на тему:
Гибель лидера ХАМАС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами