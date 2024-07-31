ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду, 31 июля, сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

«Комитет по операциям на открытом рынке, FOMC принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%», — говорится в сообщении.

До этого исполнительный директор программы экономической политики американского Двухпартийного политического центра Шай Акабас заявил, что за рекордным ростом дефицита бюджета США стоят два фактора: социальные расходы и траты на обслуживание государственного долга. За последние девять лет в Соединенных Штатах заметно увеличилось число пожилых американцев, соответственно, выросли и социальные расходы бюджета. Так, в 2024 году пособия получают 67 млн человек против 59 млн в 2015-м, отметил Акабас.

Ранее МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций.