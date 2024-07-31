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Период работы на Украине могут включить в пенсионный стаж граждан России

В пенсионный стаж граждан РФ могут включить период работы на Украине с 1991 года

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Depositphotos

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому в страховой стаж граждан России для исчисления пенсии включат период работы на Украине с 1991 года до даты начала специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту закона, в этот стаж включат периоды работы и другой деятельности, которые выполнялись на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Инициатива затронет россиян, которые работали на Украине, в ДНР и ЛНР и этих двух областях, но не имеют подтверждения постоянного проживания на территориях новых регионов РФ в этот период. Согласно обоснованию к законопроекту, эта мера позволит увеличить средний размер пенсии для таких граждан.

Так, в 2024 году средний размер страховой пенсии увеличат на 2 385 рублей. В 2025 году сумма выплаты вырастет на 2 524 рубля, в2026 году — на 2 686 рублей.

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Реализацию документа закона будут осуществлять за счет бюджетных ассигнований.

Ранее россияне назвали размер «пенсии мечты».

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