Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польская PGNiG избежала банкротства в России

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве польской PGNiG

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Арбитражный суд Москвы принял решение о прекращении дела о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG. Об этом свидетельствуют данные из картотеки судебных дел.

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве инициировала процесс банкротства PGNiG в марте текущего года. Согласно материалам Арбитражного суда, задолженность польской компании по обязательным платежам в бюджет превышала 900 тыс. руб.

В ходе судебного заседания представитель ФНС подал ходатайство о привлечении к делу польского энергетического концерна Orlen в качестве третьего лица. Он сообщил, что АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» было ликвидировано путем слияния с Orlen. Однако суд отказался удовлетворить данное ходатайство.

PGNiG являлась собственником польского участка газопровода Ямал – Европа, который проходит от российского Торжка через территорию Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. В ноябре 2022 года 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в санкционный список.

Ранее Европа столкнулась с дефицитом СПГ на фоне конкуренции с Азией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами