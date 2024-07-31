Польская PGNiG избежала банкротства в России

Арбитражный суд Москвы принял решение о прекращении дела о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG. Об этом свидетельствуют данные из картотеки судебных дел.

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве инициировала процесс банкротства PGNiG в марте текущего года. Согласно материалам Арбитражного суда, задолженность польской компании по обязательным платежам в бюджет превышала 900 тыс. руб.

В ходе судебного заседания представитель ФНС подал ходатайство о привлечении к делу польского энергетического концерна Orlen в качестве третьего лица. Он сообщил, что АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» было ликвидировано путем слияния с Orlen. Однако суд отказался удовлетворить данное ходатайство.

PGNiG являлась собственником польского участка газопровода Ямал – Европа, который проходит от российского Торжка через территорию Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. В ноябре 2022 года 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в санкционный список.

Ранее Европа столкнулась с дефицитом СПГ на фоне конкуренции с Азией.