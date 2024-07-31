Турпоток из России в Турцию приблизился к рекордным показателям

За первые шесть месяцев 2024 года россияне совершили 2,6 млн визитов в Турцию, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма республики.

Согласно статистике ведомства, нынешний показатель практически соответствует уровню первого полугодия рекордного 2019 года, когда россияне совершили 2,7 млн поездок. Для сравнения, в январе-июне 2022 года этот показатель составлял 1,4 млн визитов.

Как отмечает министерство, россияне остаются лидерами по числу поездок в Турцию. В топ-5 стран по количеству визитов также вошли Германия (2,4 млн), Великобритания (1,7 млн), Иран (1,4 млн) и Болгария (1,3 млн).

По данным ведомства, всего с начала года иностранцы въехали в Турцию 21,6 млн раз, что на 10% больше, чем в январе-июне 2023 года. Чаще всего гости посещали Стамбул (8,5 млн человек) и Анталью (5,8 млн человек).

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмечает, что число поездок из России в Турцию пока не достигло доковидного показателя из-за удорожания авиаперевозки и роста курса валют. По его словам, в среднем в рублевом эквиваленте путешествие в Турцию стало дороже на 50-60% по сравнению с 2019 годом.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила россиянам заменить отдых в Турции на поездки в страны Латинской Америки, отмечая, что комбинированный тур в Бразилию и Аргентину стоит 350 тысяч рублей на одного человека. Это дешевле, чем отдых в люксовых отелях Турции или Дубая, и приносит больше впечатлений.

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