Япония израсходовала триллионы иен на поддержку национальной валюты

Власти Японии потратили 5,5 трлн иен ($36,6 млрд) на валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты в период с 27 июня по 29 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные, озвученные Министерством финансов страны.

По информации Bloomberg, эти расходы правительства в июле были направлены на защиту иены от действий спекулянтов. Агентство отмечает, что подобные меры были предприняты и весной текущего года, когда в мае на аналогичные цели было потрачено более $62 млрд.

Как сообщает Bloomberg, предпринятые действия в сочетании с ожиданиями сокращения разницы в процентных ставках между Японией и США оказали влияние на курс иены. Месяц назад он достигал 161 иены за доллар, что стало максимумом с 1980-х годов, а в настоящее время опустился ниже отметки в 152,5 иены.

По данным агентства, динамика курса японской валюты объясняется прежде всего различиями в монетарной политике Банка Японии и Федеральной резервной системы США. До недавнего времени японский центробанк удерживал ставки в отрицательном диапазоне, в то время как ФРС на протяжении последних лет их повышала.

На прошлой неделе ЦБ РФ повысил ключевую ставку разом на 200 базисных пунктов, с 16% до 18% годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, такое решение было принято, поскольку реализовались все четыре триггера.

Ранее банк Японии повысил ставку до максимума с 2008 года.