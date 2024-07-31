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Названы лучшие зарубежные направления для отдыха осенью

Турэксперт Ансталь: осенью лучше всего отдыхать в Турции, ОАЭ или на Мальдивах

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Depositphotos

Лучшими зарубежными направлениями для отдыха в начале осени являются Турция, Египет и Мальдивы, заявила тревел-блогер Наталия Ансталь. Ее слова приводит News.ru.

В сентябре — октябре в этих странах устанавливается комфортная температура. При этом можно найти недорогие билеты и отели, отметила турэксперт. Также хорошим вариантом в начале осеннего сезона станет поездка в ОАЭ, добавила она.

Во второй половине осени Ансталь советует россиянам присмотреться к азиатским направлениям. В первую очередь речь идет о Вьетнаме, Шри-Ланке и Таиланде.

До этого россиян предупредили о подорожании авиабилетов со следующего месяца. Ожидается, что с 1 августа себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%. Причина заключается в решении Росавиации повысить ставки сборов с авиаперевозчиков.

Ранее стало известно, на что россияне тратят авиакешбэк.

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